Novo boletim registra mais de 1.300 casos de varíola dos macacos no Rio

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) divulgou, nesta sexta-feira (31), um novo boletim sobre a situação da varíola dos macacos (monkeypox) no Rio de Janeiro. De acordo com os dados atualizados, já são 1.396 casos confirmados da doença em todo o estado, além de 150 pacientes que são tratados como possíveis diagnósticos e outros 329 que seguem em investigação.

Ao todo, a SES foi notificada de 5.265 casos suspeitos da doença, sendo que 3.390 já foram descartados. Desde o início do surto da doença, cinco pessoas morreram no estado. O tratamento com Tecovirimat, realizado em seis pacientes, foi concluído com sucesso.

A Região Metropolitana I do Rio de Janeiro é a mais afetada pela doença, com um total de 1.184 pacientes infectados. Na Região Metropolitana II, foram registrados 143 casos, seguido da Baixada Litorânea com 18 casos, Médio Paraíba com 11 casos, Norte Fluminense com oito casos, Região Serrana com sete casos, Baía de Ilha Grande com três casos, Noroeste do Estado do Rio com dois casos, Centro Sul com um caso e 19 casos não informados.

Entre os pacientes diagnosticados com a varíola dos macacos, 91,5% são homens, totalizando 1.277 casos. A faixa etária mais atingida é a de pessoas entre 20 e 39 anos, com 981 casos confirmados. A SES alerta que a principal forma de contágio da doença continua sendo o contato sexual.