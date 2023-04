PRF apreende dinheiro estrangeiro, diversos cartões de créditos e um automóvel em Itaboraí

Policiais rodoviários federais realizavam ronda, na madrugada desta quinta-feira (30), quando avistaram um carro trafegando em baixa velocidade e em zigue-zague num trecho próximo da Delegacia PRF, em Niterói. A manobra do condutor despertou a atenção dos agentes que deram ordem de parada ao Creta de cor prata.

A equipe realizou vistoria no interior do automóvel e apreendeu 1.980 libras esterlinas e 14 cartões de créditos em nome de várias pessoas. O condutor alegou mal súbito, não soube explicar a origem do valor em espécie de moeda estrangeira e foi detido.

Em continuidade a fiscalização, foi verificado adulteração dos elementos identificadores do veículo, constatando que o automóvel se tratava de outro com queixa de roubo/furto. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Judiciária.