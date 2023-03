Moradora do Jardim Catarina desaparece após ir à praia

Catarina Emiliano, de 65 anos, está sendo procurada por seus familiares. A mulher saiu de sua casa, na localidade do Catarina Novo, no Jardim Catarina, em São Gonçalo, na manhã do último domingo (26) e disse à família que iria à praia. Ela não foi vista desde então.

Segundo familiares, essa é a primeira vez que Catarina desaparece. Ela usava um short e uma regata. Como ela saiu de casa muito cedo, a família não reparou a cor das roupas que ela estava usando.

Catarina não informou a qual praia estava indo quando saiu de casa.

Qualquer informação que leve ao paradeiro dela pode ser enviada ao número: (21) 96525-2274. A família registrará o caso na delegacia nas próximas horas.