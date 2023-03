Páscoa: comerciantes de São Gonçalo colocam expectativas em vendas de 'última hora'

Os chocolates já ocupam as prateleiras das lojas, mas a procura não anda conforme o esperado pelos comerciantes. A expectativa é de que os consumidores deixem as compras para a 'última hora', desafogando os estoques dos lojistas.

A data deve levar em torno de 111 milhões de brasileiros às compras. É o que aponta um levantamento realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com a Offerwise Pesquisas.

"A gente está contando com um aumento de vendas na Páscoa acima do que teve no último ano, ainda mais que esse ano há muitas novidades. Temos ovos com novos temas infantis, com sabores diferenciados. Então estamos muito confiantes nas vendas", afirma o presidente da Associação Comercial do Alcântara, Fabiano Rodrigues.

De acordo com a sondagem, 68% dos consumidores pretendem comprar presentes e chocolates para a data este ano. O valor médio gasto com todos os presentes para a Páscoa será de R$ 231.

"O movimento está começando a subir agora bem perto da data. A gente sabe que a procura é maior mesmo nesta última semana. E aqui nosso foco é cesta de chocolates, que devemos vender mais a partir da próxima segunda", revela o gerente de uma famosa loja de biscoitos e doces localizada na rua João de Almeida (Alcântara), Johnie Pacheco.

Segundo o gerente, apesar dos ovos de chocolate serem muito procurados, as cestas são o carro-chefe da loja. Elas variam de R$ 12 a R$ 270, alcançando todos os públicos, e podem até ser personalizadas de acordo com o gosto do cliente.

O estudo da CNDL também mostrou que maioria (81%) dos compradores pretende fazer pesquisa de preço antes de levar os ovos ou demais produtos para casa, sendo que os locais preferidos serão as lojas físicas (80%), principalmente os supermercados (62%).

Os ovos de chocolate industrializados são os preferidos dos consumidores (50%), seguidos pelos bombons/caixas de chocolate industrializados (45%), ovos caseiros artesanais (43%), e barras de chocolate industrializados (30%).

Cestas de chocolate também são opções bastante procuradas para presentear | Foto: Filipe Aguiar

Entre os que pretendem comprar ovos industrializados, 64% querem comprar ovos direcionados para crianças e para adultos, 17% somente para adultos e 16% somente para crianças.

"Estou observando, neste ano, que os comerciantes de São Gonçalo estão investindo mais do que no ano passado. Estamos acreditando que as vendas serão bem melhores do que no ano que passou", diz o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de São Gonçalo, Mário Santos.