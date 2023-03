Passista da Mangueira desaparece após ser levado por correnteza no Rio

O corpo de bombeiros realiza, nesta sexta-feira (31), as buscas por um homem que foi levado pela correnteza no canal do Rio Joana, no Maracanã, durante as fortes chuvas na cidade do Rio de Janeiro desta quinta-feira. Ele já está há mais de 12h desaparecido.

Tancredo Augusto de Oliveira Silva tem 38 anos e estava andando com um amigo em uma rua nas proximidades do Estádio do Maracanã, quando a chuva começou. O forte fluxo de água levou os dois para o fundo de uma galeria pluvial ao lado do estádio.

Uma filmagem mostra o amigo de Tancredo se segurando em um pilar dentro do canal, enquanto isso, Tancredo tenta se segurar por uma corda, mas escorrega e acaba sendo levado pela correnteza. O amigo dele foi resgatado por policiais do 6º BP (Tijuca).

Tancredo é passista da Mangueira e desfilou pela escola no carnaval deste ano.

O Corpo de Bombeiros informou que "Equipes do quartel de Vila Isabel e do Quartel Central trabalharam na extensão do curso do rio e também nas galerias pluviais. Na manhã desta sexta-feira (31.03), os militares seguiram as buscas superficiais, a pé pelas galerias, e com o apoio de mergulhadores do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS). A corporação também empenhou barcos de alumínio, motos-aquáticas, drones e guarda-vidas para fazer a varredura da saída da Baía de Guanabara".