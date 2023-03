Páscoa para todos os bolsos e gostos em São Gonçalo, confira!

O período mais doce do ano está chegando e junto com o clima de Páscoa vem a "necessidade" de provar os mais maravilhosos doces que se pode ter acesso. Queridinho absoluto nessa época o chocolate ganha, a cada ano, nova versão, novo sabor, novo complemento e novo formato. Mas, uma coisa é certa: ovo de Páscoa, segue sendo o símbolo da data, não é mesmo? Mas, quem disse que o ovo de Páscoa precisa ser sempre de chocolate? Se brasileiro tem fama de inventar, o gonçalense deveria ganhar o título por melhor execução. Se foi inventado Brasil afora, alguém de São Gonçalo estará fazendo muito bem.



E o exemplo disso é o ovo de Páscoa de empadão. Não é novidade, mas segue em alta e é sempre uma boa pedida para quem não pode abusar do doce, mas ainda assim, quer fazer parte do momento. A confeiteira Fernanda Cristina Nascimento, de 39 anos, proprietária da marca DL Gourmet, é prova de que sempre podemos melhorar o que já é bom.

Ovo de páscoa de empadão | Foto: Filipe Aguiar



Fernanda embarcou na onda do ovo salgado, e disponibilizou em seu cardápio, - além do tradicional empadão de frango em formato de ovo de páscoa -, o ovo empadão de camarão com requeijão. Muito recheado, o ovo de Páscoa 'diferentão', pode ser utilizado até mesmo para quem quer fazer uma brincadeira e manter o tema até na hora do lanche da família. Mas, claro, se você quer presentear alguém que não pode ou não gosta de chocolate, aposto que o ovo empadão será sucesso absoluto. O produto em embalagem presenteável custa R$50, no sabor frango, ou R$55, o de camarão.



Mas, Fernanda não pensou somente nos clientes do time salgado. Quem gosta de doce e é fã de pudim já pode abrir um sorriso. Lançado em 2018, quando alguém teve a brilhante ideia de colocar o pudim de leite no ovo de páscoa, a mistura nunca mais saiu da cabeça dos brasileiros e todos os anos retorna melhor.

Ovo pudim | Foto: Filipe Aguiar



A DL Gourmet produz o ovo de Páscoa de colher sabor pudim, e o produto é surpreendente. A casca de chocolate é branca, feita com chocolate de alta qualidade e numa espessura que te faz salivar. O recheio é feito com um creme de leite condensado com baunilha. Leve, sedoso e brilhante. Embora doce, nada enjoativo e com açúcar na medida certa. O ovo é decorado com um mini pudim de leite que parece de desenho. Perfeito, lisinho, brilhante e muito macio. Tudo isso ainda é coberto pela indispensável calda de caramelo que todo pudim de leite que se preze deve levar. É uma novidade nem um pouco recente, mas que vale se manter viva nos pensamentos e na boca de todos nós.



O ovo de pudim custa R$ 55, em uma casca de 250g, com o peso total de cerca de 350g. Além dos ovos, a Fernanda também está produzindo verrines presenteáveis, que ela chama de ovo de pote. São camadas de doces em um vidro, que é perfeito para mostrar afeto a alguém querido. Além de lindo é maravilhoso e com um preço super bacana, R$ 22.

As encomendas podem ser feitas até o dia 06 de abril e você consegue tirar todas as dúvidas e realizar encomendas através do instagram @dl_gourme.t. Além desses produtos, ela tem muitos outros sabores no cardápio.

Fernanda também está produzindo verrines presenteáveis | Foto: Filipe Aguiar

Clássicos e envolventes

Mas, tudo bem se você é clássico e aproveita a data para comer chocolate com chocolate. A jornalista e confeiteira Roberta Trindade, proprietária da marca Sobre a Mesa, tem opções tradicionais, deliciosas e muito bonitas.

Com foco nos ovos de colher, a confeiteira apostou no sabor intenso dos chocolates, com a combinação de recheios leves, e o frescor das frutas. O ovo de colher de uva é uma explosão de sabor. Além das uvas verdes, que garantem suculência, frescor e acidez ao doce, o ovo é recheado com brigadeiro ao leite e brigadeiro branco.

O ovo de colher de uva é uma explosão de sabor | Foto: Filipe Aguiar



Os cremes são aveludados e numa consistência perfeita para comer em colheradas. Se você conseguir pegar uma colher perfeita, com um pouquinho de tudo, você vai entender o que significa perfeição em formato de doce.

Roberta também apostou na casca de chocolate blend para compor o doce. O que garante um pouco de intensidade e menos dulçor a composição. O ovo, que também é vendido em caixa presenteável, é decorado com uvas verdes e brigadeiros de surpresa de uva, que recebem um carimbo fofo, para deixar tudo com uma carinha ainda mais exclusiva. O ovo, com casca de 350g, que passa de 500g no peso final, custa R$ 80.

O kit é sucesso entre a criançada que pode montar seu próprio ovo e decorar como desejar. O valor é de R$45 | Foto: Filipe Aguiar



Além dos ovos de colher, a Sobre a Mesa também tem os famosos e queridinhos kits confeiteiros, que são compostos pela casca de chocolate, confeitos e brigadeiro, que podem ser escolhidos pelo cliente. O kit é sucesso entre a criançada que pode montar seu próprio ovo e decorar como desejar. O valor é de R$45.



No instagram @confeitariasobreamesa você consegue conferir todas as opções de sabores, tamanhos e valores. A profissional recebe encomendas até 04 de abril.