São Gonçalo realiza operação contra motos irregulares na Trindade

Agentes da Secretaria Municipal de Transportes e da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) realizaram mais uma operação, na manhã desta quinta-feira, com apoio de policiais militares do 7º Batalhão, para coibir o uso de motocicletas irregulares pelas vias públicas da cidade. A ação aconteceu no bairro Trindade na esquina da Avenida Dr Humberto Soeiro de Carvalho com a Rua Pastor Waldemar Zarro. A força-tarefa contou com apoio de agentes da Secretaria de Ordem Pública.

Ao todo, cerca de 140 motoristas foram abordados durante a operação, 40 autos de infrações aplicados e 20 motocicletas apreendidas e encaminhadas para o depósito público, no bairro Estrela do Norte. Entre as infrações, os veículos estavam com documentação irregular, sem placa e motoristas conduzindo sem habilitação.

As ações têm como objetivo retirar de circulação motocicletas irregulares, mantendo as vias da cidade organizadas e seguras para os munícipes. A operação também contou com apoio de policiais da Operação São Gonçalo Presente e guardas municipais.