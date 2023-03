VLT tem circulação parcial nas Linhas 1 e 2 em função das obras

A partir do próximo domingo (02/04) a operação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) será parcialmente interrompida para o avanço das obras do Terminal Intermodal Gentileza (TIG), em São Cristóvão. Nesta etapa será construída a zona de manobras para o acesso dos trens ao novo terminal. Além disso, também será implantada a nova subestação elétrica e sua ligação à rede de abastecimento do sistema. Por isso, a circulação das linhas 1 e 2 do VLT no trecho entre as paradas Rodoviária e Pereira Reis será suspensa pelo período de cinco meses.

Para garantir o atendimento à população, a concessionária VLT Carioca implantará uma linha circular de ônibus, sem custos extras aos passageiros. O serviço terá pontos de embarque e desembarque na estação Rodoviária e na altura da parada Gamboa, e funcionará das 6h à meia noite, com intervalos entre 5 e 7 minutos.

É importante destacar que neste período a circulação dos trens do VLT na Linha 1 será realizada entre Gamboa e Santos Dumont, e na Linha 2 entre Vila Olímpica e Praça XV. Para chegar na Rodoviária o passageiro deverá desembarcar na parada Gamboa para integração com a nova linha circular de ônibus. Quem estiver na Rodoviária deve embarcar nos ônibus e seguir até Gamboa, onde poderá seguir a viagem pelas Linhas 1 ou 2.

O ponto de parada do serviço especial de ônibus contará com sinalização horizontal e vertical, além de profissionais de apoio para tirar dúvidas dos passageiros. As informações também estarão disponíveis nos painéis de mensagem das estações, áudios nos trens, redes sociais e site do VLT.

Após a conclusão desta etapa da obra do TIG, a circulação dos trens voltará a funcionar normalmente.