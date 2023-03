Políticas Inclusivas debate atuação do órgão de Defesa do Consumidor’

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Políticas Inclusivas, promoveu nesta quinta-feira (30/03) a palestra ‘O papel do Procon na Defesa do Consumidor’ com o coordenador Marcus Sampaio e a advogada Danielle Velasco, ambos do Procon-Maricá. A iniciativa é da ação Orientando para Incluir do Núcleo de Orientação Jurídica (Nojur) e reuniu 30 pessoas com objetivo de prestar informações jurídicas aos cidadãos e aos assistidos pela Secretaria a respeito da atuação do órgão de defesa do consumidor na cidade.

“A Secretaria está vivendo um momento muito ímpar. Estamos conseguindo ampliar os serviços já existentes e colocar novos núcleos pensados na comunidade. Hoje estabelecemos uma parceria com a Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor, que vai promover, ouvir e ser o mediador dos munícipes”, comentou o secretário de Políticas Inclusivas de Maricá, Clauder Peres.

Durante o evento, que aconteceu na sede da Secretaria, que fica na Rua Antônio Vieira Sobrinho, nº 333, Parque Eldorado, foram abordados os tipos de fiscalização e os direitos básicos do consumidor, com emissão de certificado aos participantes. O coordenador do Procon-Maricá, Marcus Sampaio, comentou a importância da parceria. “Agradeço o convite e é um prazer estarmos participando e poder auxiliar o Nojur para tirar dúvidas dos munícipes. O nosso foco é poder ajudar e sanar possíveis dúvidas que surgirem”, falou.

A advogada do Procon-Maricá Danielle Velasco comentou sobre a abordagem e os direitos dos populares. "O Procon tem o método de abordagem, de fiscalização e estamos respondendo todas as denúncias para solucionar e fiscalizar os estabelecimentos. Logo, hoje estamos aqui para conversar e orientar sobre a importância de conhecer os direitos básicos do consumidor, para que possam ser consumidores cada vez mais conscientes dos seus direitos e sobre a forma de abordagem que o Procon realiza na cidade”, disse.