Prefeitura do Rio compra prédio histórico que sedeou a Rádio Nacional

A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou que assinará, nesta sexta-feira (31), a compra do Edifício A Noite, localizado na Praça Mauá, Zona Portuária da cidade. A União, proprietária do prédio, receberá R$ 28,9 milhões pela venda.

O Edifício A Noite, erguido na década de 1920, é um marco na história da arquitetura brasileira, sendo considerado o primeiro arranha-céu da América Latina. O prédio foi lar da pioneira Rádio Nacional durante várias décadas em que se manteve líder de audiência transmitindo notícias, novelas e músicas para todo o Brasil.

No ano passado, o arranha-céu chegou a passar por um leilão, mas não houve interessados no negócio. O prefeito Eduardo Paes (PSD) divulgou que fará uma visita ao prédio na sexta-feira. Ele havia informado ao Ministério de Gestão e da Inovação em Serviços Públicos que o município tinha interesse na aquisição definitiva do imóvel.

Paes afirmou que a aquisição tem como objetivo a melhoria da qualidade de vida dos atuais e futuros moradores, bem como a sustentabilidade ambiental e socioeconômica da região portuária. Ele pretende valorizar a paisagem urbana, aproveitar os espaços ociosos e estimular a renovação urbana e as atividades de geração de trabalho e renda da região.