Jovem morre após ser atropelado por um ônibus no Mutondo

Rapaz morreu antes da chegada do socorro - Foto: Filipe Aguiar

Um jovem, de aproximadamente 18 anos, morreu, na noite desta quinta-feira (30), após ser atingido por um ônibus, no Mutondo, em São Gonçalo.

De acordo com os Bombeiros, militares do quartel de São Gonçalo foram acionado às 19h06, mas quando chegaram ao local, a vítima já estava sem vida.

Segundo informações de testemunhas, o jovem estava andando de bicicleta, na Rua Dr. Alfredo Backer, quando foi atingido por um ônibus. Ainda de acordo com informações preliminares, após ser atingido pelo coletivo, o rapaz foi arremessado e bateu em outro veículo que vinha no sentido contrário.

Testemunhas contaram ainda que o jovem trabalhava em um lava jato e era morador do bairro onde sofreu o acidente.

Familiares e amigos do jovem estiveram no local e ficaram bastante abalados com a cena.