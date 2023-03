Tiro acidental é disparado dentro da Alerj e deixa um ferido

Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para o local às 13h39 - Foto: Reprodução

Um tiro foi disparado dentro da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), na tarde desta quinta-feira (30), deixando uma pessoa ferida. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada para o local às 13h39. A vítima é o segurança do deputado Marcelo Dino, que realizou o disparo acidental e acertou seu próprio pé.

O segurança foi levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar e o estado de saúde dele é estável.

O deputado confirmou o acidente, mas preferiu não identificar o assessor, que é policial militar cedido para o gabinete.

Segundo relatos de pessoas que trabalham na Alerj e estavam no momento do incidente, o disparo teria sido feito após a vítima sentar na arma, que estaria engatilhada. Assustadas, algumas pessoas deixaram o prédio.