Cantor Conrado é diagnosticado com câncer no final do reto

O cantor é casado com a ex-paquita Andréa Sorvetão - Foto: Divulgação

O cantor Conrado, marido da ex-paquita Andrea Sorvetão, usou as redes sociais, nesta quinta-feira (30), para comunicar que foi diagnosticado com um câncer no reto.

O cantor começou a se sentir mal em uma gravação do Projeto Canta Comigo 5 em São Paulo. Após realização de vários exames, foi descoberto um tumor maligno no final do reto, sem metástase.

No próximo domingo, o artista, de 55 anos, passará por uma cirurgia de emergência para a retirada do tumor no Hospital Samaritano Higienópolis, em São Paulo.

Em nota, o casal escreveu "Deus está no controle de tudo".