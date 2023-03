TikTok: Nova tendência mostra jovens passando protetor labial nas pálpebras para ficarem "ligados"

Médicos estão preocupados com uma nova tendência no aplicativo TikTok. Pessoas do mundo todo, principalmente jovens, estão aplicando protetor labial nas pálpebras, para que os olhos fiquem ardendo, dando a sensação de estarem "ligados" e assim passar a noite em claro.

Chamada de “beezin”, a técnica surgiu em meados de 2010, mas tem ganhado milhões de adeptos recentemente com alguns vídeos viralizando na plataforma. Nos Estados Unidos, as pessoas usam a marca Burt's Bees ao redor dos olhos para imitar e intensificar a sensação de estar chapado ou bêbado, além de deixá-los mais alertas.

Entre os principais sabores procurados pelas pessoas estão a menta e a hortelã-pimenta, que deixam os lábios dos usuários frios e formigando. O mesmo efeito pode ser sentido nas pálpebras se o produto for ali aplicado, pois o óleo de hortelã-pimenta causa uma sensação de queimação.

Outra substância também procurada é o mentol pela sensação de frescor. No entanto, especialistas afirmam que esse é apenas um efeito temporário que comprime os vasos sanguíneos e consequentemente fará com que os olhos lacrimejem mais para liberar o agente estranho. Seu uso repetido pode ressecar o órgão.

Entre os principais sintomas e incômodos que podem surgir estão as dores, vermelhidão, coceira, visão embaçada e lacrimejamento.

Um representante da Burt's Bees disse à Fox News Digital que, embora o produto possa ser 100% natural, "isso não significa que possa cair nos olhos".