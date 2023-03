Anvisa suspende lote de remédio para esclerose múltipla falsificado

Nesta quinta-feira (30), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão e proibição da venda de algumas unidades do remédio Lemtrada (alentuzumabe), por falsificação. Ele é utilizado para infusões intravenosas no tratamento da esclerose múltipla.

A Sanofi Medley, farmacêutica detentora do registro do Lemtrada, não reconhece o lote afetado, o 7BK1221, com data de fabricação em 11/2021 e validade até 10/2024. O conjunto não faz parte de sua cadeia de produção e não é reconhecido pela empresa. Além disso, a embalagem do medicamento não está em português.

O órgão regulador solicita aos serviços de saúde que, caso notem unidades que parecem falsas, não utilizem o medicamento e entrem em contato com a Anvisa.