Partage Shopping São Gonçalo terá ações especiais de Páscoa; saiba mais!

A festa contará com oficinas que ensinarão pratos típicos dessa época do ano - Foto: Divulgação

O Partage Shopping São Gonçalo irá inaugurar a nova temporada de Páscoa. Com atividades que vão até o dia 8 de abril, o centro comercial celebrará a data comemorativa com decorações temáticas e diversas atividades para toda a família. As crianças poderão participar de atividades recreativas com fantasias de coelho e farão parte de gincanas e brincadeiras educativas com direito a brindes exclusivos.

A festa contará com oficinas que ensinarão pratos típicos dessa época do ano. As crianças poderão cozinhar deliciosos cones recheados com brigadeiro e também saborosos biscoitos amanteigados em formato de cenoura e coelho nos dias 1º e 2 de abril. No dia 7 de abril, os pequenos vão confeccionar as próprias orelhas de coelhinho em EVA. No sábado, último dia do evento (08), o Coelhinho promoverá uma caça ao tesouro para o público. As crianças que acharem a maior quantidade de ovos escondidos pelo espaço ganharão brindes especiais ao final da atividade.

“Estamos muito contentes em festejar a Páscoa desse ano junto aos nossos clientes. É sempre uma alegria quando essa data se aproxima e podemos ver as crianças brincando e se divertindo pelos corredores do nosso shopping”, conta a coordenadora de Marketing do Partage Shopping São Gonçalo, Luciana Monteiro.

Serviço:

Páscoa no Partage Shopping

Oficina de cone recheado com brigadeiro

Quando: 01/04

Horário: 15h às 19h

Local: 2º piso, ao lado da Ri Happy

Oficina de biscoito amanteigado em formato de cenoura e coelho

Quando: 02/04

Horário: 15h às 19h

Local: 2º piso, ao lado da Ri Happy

Oficina de orelha de coelho em EVA

Quando: 07/04

Horário: 15h às 19h

Local: 2º piso, ao lado da Ri Happy

Caça aos Ovos com o Coelhinho

Quando: 08/04

Horário: 16h

Local: 2º piso, em frente a Renner

Mais informações https://www.partageshoppingsaogoncalo.com.br/ ou @partagesaogoncalo

O Partage Shopping fica na Avenida Presidente Kennedy, 425 - Centro, São Gonçalo

