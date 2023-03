Cantor sertanejo é acusado de agredir e tentar matar a própria filha

O cantor sertanejo Fernando Rodrigo Cellarius, da dupla Giba e Nando, está sendo acusado de agressão e tentativa de homicídio pela sua filha.

Kauane Cellarius, filha do cantor, publicou um áudio em que o sertanejo a ameaça e algumas imagens dos hematomas que ficaram após ser agredida. Segundo a menina, as agressões e ameaças acontecem com frequência desde a sua adolescência.

“Meu pai me destruía emocionalmente e fisicamente, me fazendo sentir como se eu não fosse nada”, disse.

A jovem ainda disse que quase morreu na última vez em que foi agredida pelo pai.

“A última vez que ele me agrediu eu quase perdi a minha vida. Ele me chutava, dava socos, me jogou no chão até bater minha cabeça", relatou.

No áudio divulgado, Fernando ameaça a filha com uma arma de fogo. O cantor não se pronunciou sobre as acusações.