Itaboraí divulga edital de processo seletivo para atuar no Programa Idade Ativa

A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), divulgou o edital de processo seletivo para atuar no programa Idade Ativa. Ao todo, serão 12 vagas e as inscrições serão realizadas nos dias 18 e 19 de abril, das 9h às 14h, na sede da SEMEL, localizada na Rua João Feliciano da Costa, nº 132, no Centro. O edital está disponível no link: https://do.ib.itaborai.rj.gov.br/edicoes/2023/2023-03-21.pdf.

Atualmente, o programa Idade Ativa conta com três núcleos, na Reta Velha, Visconde e Ampliação, atendendo crianças a partir dos 6 anos de idade, adolescentes, jovens, adultos e idosos, oferecendo uma metodologia específica para participantes a partir dos 50 anos. Assim, gerando qualidade de vida e bem-estar. Entre as modalidades disponibilizadas pelo programa, estão futebol, futsal, ginástica, entre outros.

Segundo o edital, as vagas são para professores de Educação Física, com três oportunidades, professor de lutas e artes marciais (3), agente comunitário (3) e técnico de enfermagem (3). Das vagas ofertadas, pelo menos uma vaga por cargo será destinada para pessoas com deficiência. Outras 80 vagas serão destinadas para cadastro de reserva.

Os interessados deverão comparecer ao local munidos dos seguintes documentos com original e cópia: formulário Anexo I (contido no edital), Cadastro de Pessoa Física (CPF), carteira de identidade, título de eleitor, certificado de reservista, comprovante de residência, diploma de graduação ou certificado de conclusão de curso expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), carteira de identidade profissional emitida pelos respectivos conselhos regionais, atestado de antecedentes criminais, currículo, declaração de compromisso de prestação de serviço e de disponibilidade de carga horária conforme formulário anexado em edital e comprovante de inscrição para credenciamento.

De acordo com o edital, os pré-requisitos para participar do processo seletivo são os seguintes: ser brasileiro, ter 18 anos de idade, estar em dia com as obrigações da Justiça Eleitoral, estar em dia com o Serviço Militar (no caso de sexo masculino), gozar de aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo não sendo portador de deficiência incompatível com o exercício das funções, apresentar documentação comprobatória da formação específica para atuação da função e cumprir com todas as determinações previstas no edital.

A divulgação do resultado preliminar do processo seletivo estará disponível no dia 25 de abril através de listagem fixada na sede da SEMEL. Nos dias 2 e 3 de maio, será realizada a entrevista e avaliação oral. Já no dia 8 de maio, será divulgado o resultado da entrevista e da avaliação oral. Na sequência, no dia 11 de maio, acontece o recurso e no dia 15 de maio será divulgado, por meio de publicação no Diário Oficial, o resultado final do processo seletivo. A assinatura dos contratos será realizada no dia 19 de maio em local a ser divulgado.