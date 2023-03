Carla Diaz viraliza ao acompanhar o noivo em eleição na Câmara

Carla Diaz ao lado do noivo, o deputado Felipe Becari - Foto: Reprodução/Tv Câmara

Carla Diaz ao lado do noivo, o deputado Felipe Becari - Foto: Reprodução/Tv Câmara

A eleição de vice-presidentes, que aconteceu nesta quarta (29), na Câmara dos Deputados, contou com a presença da atriz Carla Diaz, que viralizou ao ser filmada ao lado do noivo, o deputado Felipe Becari.

A imagem da ex-BBB no local gerou diversos comentários na internet, mas a justificativa é de que ela esteve presente na eleição para acompanhar e prestigiar Becari, que é deputado do partido União Brasil. Felipe foi eleito como primeiro vice-presidente da Comissão de Cultura e, em seu discurso, disse que tem participado de debates da classe artística graças à atriz.

Além de ter prestigiado o noivo, Carla chegou até a tirar foto com um internauta. No Twitter, Mateus Oliveira compartilhou o registro com a atriz: "Encontrei a Carla Diaz aqui na Câmara".