Maricá terá novas linhas de ônibus para São Gonçalo, Cabo Frio e Nova Friburgo

O prefeito Fabiano Horta recebeu nesta segunda-feira (27) a visita do secretário estadual de Transportes, Washington Reis, para anúncio da criação de três novas linhas de ônibus intermunicipais que ligarão Maricá a São Gonçalo, Nova Friburgo e Cabo Frio. Também foi anunciado que esses três trajetos deverão contar com coletivos movidos a gás natural veicular (GNV).

A ideia é que toda a frota intermunicipal de Maricá utilize o combustível menos poluente, o que pode reduzir pela metade o valor das passagens. Um estudo técnico sobre o assunto deverá ser concluído em 30 dias.

Com a criação das três novas linhas, o cidadão maricaense passará a contar com opções de transporte para as regiões Serrana e dos Lagos, além de outros municípios da Região Metropolitana, que estarão incluídos no trajeto das novas linhas, como Itaboraí, Cachoeiras de Macacu, Saquarema e Araruama.

A visita começou pelo gabinete do prefeito, onde também participaram o deputado federal e ex-prefeito de Maricá, Washington Quaquá, e os secretários Igor Sardinha (Desenvolvimento Econômico, Comércio, Indústria, Petróleo e Portos), Marcinho da Construção (Trânsito e Engenharia Viária) e João Maurício (Governo); além do presidente da Empresa Pública de Transportes (EPT), Celso Haddad, e do presidente do Departamento de Transportes do Estado (Detro-RJ), Leonardo Matias.

Também participou do ato a deputada estadual Rosangela Zeidan, que pleiteia desde 2015 a ampliação das linhas intermunicipais da cidade. O grupo visitou uma das estações das bicicletas ‘vermelhinhas’ da EPT e, em seguida, se dirigiu ao Terminal Rodoviário do Povo, no Centro, onde foi feito o anúncio. De acordo com Fabiano Horta, as novas linhas de ônibus compõem um grande projeto que tem um caráter também ambiental.

“O uso do GNV nessas linhas e, mais tarde, em toda a frota de ônibus de Maricá e do estado, é parte de um projeto de transporte sustentável que, ao mesmo tempo, vai beneficiar a população com a redução das tarifas pela metade, como os primeiros estudos já indicam. Para isso, estamos recebendo essas concessões de itinerários para esses três pontos finais, além dos municípios do entorno que também vão se beneficiar, integrando Maricá às regiões Serrana e dos Lagos."

O secretário estadual de Transportes, Washington Reis, afirmou que o governo do Estado irá subsidiar a utilização do GNV nos coletivos e que a expectativa para o início da operação é a partir de maio, mas ressaltou que ainda serão escolhidas as empresas de ônibus que vão operar as linhas.

“Maricá é uma cidade que serve de bom exemplo em praticamente tudo o que faz e, com essas novas rotas, vamos trazer também para cá esse combustível limpo e mais barato, que vai impactar na vida financeira dos usuários”, reforçou ele.