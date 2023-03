Jacaré aparece na Praia da Macumba e assusta banhistas

Banhistas que estavam na Praia da Macumba, na Zona Oeste do Rio, foram surpreendidos por um jacaré, na manhã desta quarta-feira (29), na areia da praia. Bombeiros do quartel do Recreio dos Bandeirantes foram chamados por volta das 7h30 para retirar o animal. Nenhum banhista foi atacado ou ficou ferido.

Foram necessários quatro homens para capturar o animal. De acordo com a corporação o jacaré foi solto em seu habitat natural, no Parque Ecológico Chico Mendes, no Recreio dos Bandeirantes.