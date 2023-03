Cientistas criam colher que 'adoça' alimentos sem o uso de açúcar

Cientistas da Universidade da Califórnia criaram uma colher, que recebeu o nome Sugarware, que é capaz de adoçar alimentos sem a necessidade de adição de açúcar.

O talher, que pode revolucionar o setor, possui ondulações na parte inferior que aumentam a área de superfície que tem contato físico com as papilas gustativas em nossa língua. Essas "bolhas" são cobertas por uma camada de moléculas chamadas ligantes. Esta substância química que interage com receptores específicos nas células para iniciar uma resposta fisiológica. Nesse caso, os pesquisadores dizem que o ligante usado é retirado do açúcar e grudado na colher.

Como resultado, a colher estimula receptores de doçura específicos nas papilas gustativas, sem a necessidade de ingerir açúcar de verdade.

Em resumo, a colher engana o cérebro nos fazendo pensar que estamos comendo algo doce. A língua consegue detectar o açúcar, mas o que dá o gosto doce, ou seja, o ligante, está preso à colher, e não na comida ingerida.

O produto foi desenvolvido pensando em pessoas com diabetes ou que desejam reduzir o consumo de açúcar.