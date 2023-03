Terreno abandonado no Rocha causa transtornos a vizinhos

Um terreno abandonado que vem acumulando lixo está causando dor de cabeça a moradores do bairro do Rocha, em São Gonçalo. Os relatos afirmam que a situação se arrasta há anos e nada foi feito pelo proprietário para a conservação do terreno.

O lote, que não possui nenhuma construção, acumula lixo a céu aberto, o que, segundo moradores, está levando a uma infestação de ratos e baratas, além de outros insetos e até bichos mortos. Tudo isso estaria acontecendo a três minutos de distância do centro da cidade e ao lado de um colégio estadual.

"Ninguém toma providências e nós moradores que sofremos com as consequências desse 'lixão'", disse um vizinho do terreno baldio.

A propriedade, localizada na esquina da Rua Moreira Façanha com a Travessa João Leite, estaria abandonada, sem a manutenção adequada realizada pelo proprietário. "Vem pessoas com carros pra deixar lixo aqui no terreno", afirmou o morador que procurou a reportagem.

O SÃO GONÇALO procurou a Prefeitura de São Gonçalo para saber o que a administração pública pode fazer para auxiliar os moradores da região.

Segunda a assessoria de imprensa da prefeitura, a Subsecretaria de Fiscalização de Posturas irá ao local avaliar as condições do terreno e averiguar se é uma propriedade particular. Caso seja, o dono será notificado para realizar a limpeza do espaço.