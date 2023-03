Homem morre em acidente na BR-493, em Magé

O trecho Magé-Manilha da BR-493 teve outra morte registrada em uma colisão na manhã da última terça-feira. Dez dias antes, a localidade, próxima a Guapimirim, foi cenário do grave acidente envolvendo uma família, no qual sete pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida.

Carlos Granja dirigia uma moto a caminho do trabalho, que ficava no centro de Magé, por volta das 9h30, quando se envolveu em uma colisão na altura do km 22. Não há informações sobre as condições do acidente.

O caso foi encaminhado à 67ª Delegacia de Polícia (Guapimirim).

Motoristas e moradores que realizam o trajeto em Magé seguem pedindo que providências sejam tomadas e que reformas aconteçam na estrada, para evitar acidentes. A rodovia teve um recapeamento, iniciado em 2014, abandonado em 2018.