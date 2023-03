Justiça concede habeas corpus a Bruno Krupp

A defesa do modelo alegou que não houve intenção de matar na conduta de Krupp - Foto: Reprodução

O modelo Bruno Krupp, preso pela morte de um adolescente de 16 anos na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, teve sua liberdade provisória concedida nesta segunda e deve ser solto nesta quarta (29). Krupp está preso desde agosto do ano passado no Bangu 8, no Complexo de Gericinó.

A defesa do modelo alegou que não houve intenção de matar na conduta de Krupp e que ele não estava sob efeito de bebida ou drogas, dirigindo em uma via vazia à noite. Os advogados também apontaram que ele sofreu lesões graves por conta do acidente, tendo passado por cirurgias e ficado internado, e que questionou sobre o estado da vítima, não apresentando indiferença.

O ministro Rogério Schietti Cruz alegou, em sua decisão, que não há motivos para manter a prisão preventiva do modelo, já que Krupp é réu primário, portador de bons antecedentes e está preso há oito meses. Ele destacou ainda, na decisão, que a revogação do mandado de prisão não altera o curso do processo.

Bruno Krupp terá que cumprir medidas como: usar tornozeleira eletrônica, comparecer em juízo todo mês, entregar seu passaporte à justiça. Ele teve, também, seu direito de dirigir suspenso.

Relembre o caso

Bruno Krupp foi preso em agosto de 2022 por ter atropelado e matado o adolescente de 16 anos, João Gabriel Guimarães, quando o jovem atravessava a Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca. O adolescente estava com a mãe e tentou correr para o calçadão ao ver a moto se aproximar em alta velocidade, mas foi atingido.

Uma perícia realizada na moto de Krupp apontou que o veículo atingiu as velocidades de 126,1 e 136,3 km/h. O limite máximo permitido na via da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, é de 60 km/h. Krupp declarou que calculou que tinha tempo e espaço para passar, mas não esperava que a vítima correria para a calçada.