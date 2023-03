Cremerj cassa registro de anestesista acusado de estupro durante parto

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) cassou de forma definitiva o registro do anestesista Giovanni Quintella Bezerra, nesta terça-feira (28). A decisão foi tomada por unanimidade durante plenária de julgamento e o profissional fica totalmente impedido de exercer a medicina no Brasil.

Giovanni foi preso após um estupro durante um parto em um hospital em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O caso aconteceu em julho do ano passado. Ele foi indiciado por estupro de vulnerável e é réu pelo crime.

O Conselho tomou a decisão após avaliar a situação e entender que a conduta do profissional fere a ética médica e coloca em risco a vida das pacientes.