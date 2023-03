Secretaria de Transportes faz leilão de veículos apreendidos em SG

A Secretaria de Transportes da Prefeitura de São Gonçalo vai realizar no dia 5 de abril, um leilão virtual de veículos apreendidos no município.

O pregão eletrônico será realizado através do site www.eblonline.com.br, a partir das 11h. Os veículos leiloados não foram procurados por seus donos dentro de um prazo de 60 dias, a partir da data do recolhimento.

A inspeção visual dos veículos está aberta desde o dia 23 de março e vai até o dia 4 de abril, na Rua Doutor Nilo Peçanha, 246, Centro, no horário das 9h às 12h e das 14h às 17h, de segunda a sexta.

Conforme disposto pelo Detran-RJ, só poderão participar do leilão dos lotes compradores residentes do Estado do RJ ou com declaração de residência no Estado. Para mais informações, acesse o link :

https://www.detran.rj.gov.br/_include/on_line/formularios/DETRAN0034_declararesid.pdf

Confira o edital do leilão através dos endereços eletrônicos abaixo :

https://static.eblonline.com.br/docs-leilao/db69c8a0-fc4d-442b-bfd1-39ed617ad11.pdf

https://www.pmsg.rj.gov.br/wp-content/uploads/2023/03/edital-de-leilao-pmsg-02-23.pdf

Para visualizar os lotes conservados acesse o endereço virtual :

https://www.eblonline.com.br/lotes/80