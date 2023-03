Mulher de 64 anos morre após ser atropelada no Fonseca

Uma mulher de 64 anos morreu após ser atropelada na rodovia RJ-104, sentido São Gonçalo, no trecho conhecido como subida da Caixa D'Água, no Fonseca, em Niterói, na manhã desta terça-feira (28/03). Um motociclista de 31 anos também ficou ferido por conta do acidente.

Segundo testemunhas, a senhora, identificada como Nair Santos, estava atravessando a pista há poucos metros da passarela para pedestres na atura do o Hospital Getúlio Vargas Filho, conhecido como Getulinho. Agentes do Corpo de Bombeiros foram acionados por volta das 07h17 mas, ao chegarem lá, encontraram a mulher já em óbito.

O motociclista ferido foi levado para o Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), próximo ao local do atropelamento. Seu quadro não apresentava gravidade, segundo informações dos bombeiros.

Por conta do acidente, o trânsito na Alameda São Boaventura ficou bastante congestionado no horário. Uma faixa da pista que segue em sentido São Gonçalo foi interditada temporariamente e o tráfego na região já foi normalizado.