Acessibilidade e inclusão: Gonçalenses participam do projeto Praia para Todos

O objetivo da ação é promover momentos de lazer para as pessoas com deficiência - Foto: Divulgação/Walace Rosario

O objetivo da ação é promover momentos de lazer para as pessoas com deficiência - Foto: Divulgação/Walace Rosario

Mais um grupo de gonçalenses, atendidos pela Coordenadoria Municipal de Acessibilidade e Inclusão (Comai) da Secretaria de Assistência Social, participou do projeto Praia para Todos, na Praia de Copacabana, no último sábado (25).

O objetivo da ação é promover momentos de lazer para as pessoas com deficiência, tirando-os da invisibilidade que muitas vezes é imposta pela sociedade. Ao todo, 19 pessoas com deficiências físicas e mentais participaram da atividade.

Prefeitura leva grupo para banho de mar em Copacabana | Foto: Divulgação/Walace Rosario

“É impagável a emoção sentida ao ver a felicidade estampada no rosto das pessoas com deficiência que, através da acessibilidade e da inclusão, experimentam um dos espaços mais ecléticos de lazer e diversão, que é a praia. A acessibilidade e a inclusão na praia são muito importantes para que as pessoas com deficiência possam desfrutar desse espaço de lazer e diversão, que, em sua essência, pertence a todos indistintamente”, disse o coordenador da Comai, Cristiano Marins Moreira.

O Praia para Todos é um projeto desenvolvido pelo Instituto Novo Ser, que atua há mais de 10 anos nos verões cariocas. Um dos principais objetivos do programa é oferecer banho de praia adaptado para cadeirantes, através da cadeira anfíbia, que é preparada para andar na areia e entrar na água. Além disso, o projeto conta com um número elevado de colaboradores, que auxiliam a condução e a permanência das pessoas com deficiência na água.

Comai – A Comai foi criada com o objetivo de atender a todas as pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação do município, promovendo atividades educacionais, culturais e de lazer. A coordenadoria atende o Espaço da Inclusão, que fica no 2ª piso do Partage Shopping, de segunda a sexta-feira, de 10h às 18h.