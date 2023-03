Homem coloca copo de vidro no ânus e precisa de cirurgia para retirá-lo

Raio-x confirmou presença do objeto no reto do paciente - Foto: Reprodução/Journal of the Nepal Medical Association

Um homem de 47 anos inseriu um copo de vidro de 12 cm no ânus e precisou de uma cirurgia para conseguir retirá-lo. O nepalês só resolveu procurar atendimento médico três dias depois da "aventura".

No primeiro momento, ele teria tentado extrair o objeto do corpo sozinho, porém percebeu que não seria possível e seguiu para o hospital. No local, ele teria revelado que inseriu o copo no ânus para "fins de autogratificação" enquanto estava bêbado. O objeto estaria em posição invertida, de acordo com radiografias.

Segundo o relato dos médicos, o paciente teria relato que sentia dor, porém seu abdômen não teria inchado e ele não teria apresentado sangramento ou lesão anal. O "incidente" fez com que ele não conseguisse defecar por dias, mas ele ainda podia soltar gases.

Inicialmente, tentaram remover o copo de maneira manual, porém os médicos não conseguiram porque haveria risco do objeto quebrar, e também porque os profissionais não podiam agarrar o copo para retirá-lo. A segundo tentativa, de cortar o intestino para chegar até o vidro, também não foi adiante.

A decisão final da equipe médica foi realizar uma enterotomia sigmóide, que é uma incisão no intestino. Dessa forma, o objeto foi, finalmente, retirado do corpo do nepalês, que conseguiu ter sua atividade intestinal normalizada. Após sete dias do procedimento, ele teve alta.