Fonseca recebe nova edição do programa Prefeitura Móvel

O programa Prefeitura Móvel de Niterói realizou, em seu primeiro dia de atendimento, no Horto do Fonseca, Zona Norte, quase 100 atendimentos. As demandas, em sua maioria ligadas à área de zeladoria urbana, foram cadastradas na plataforma Colab.re e encaminhadas aos setores responsáveis. O projeto, que vai até sexta-feira (31), funciona das 8h às 17h e visa a prestar atendimento à população, levando serviços ao encontro dos cidadãos, além de aproximar o Executivo dos moradores do bairro e vizinhanças.

O prefeito Axel Grael esteve no local na manhã desta segunda-feira (27) e falou sobre a importância do projeto para estabelecer um diálogo com a população.

“Estamos retomando o Prefeitura Móvel, um programa de governo que tem o objetivo de aproximar a gestão municipal, em especial o prefeito e os secretários, da população. A Prefeitura tem muitos projetos em andamento na região do Fonseca, como a implantação do Restaurante Popular, o novo Centro Cultural da Zona Norte e as obras de contenção de encostas. Esperamos ouvir a população e entender as suas principais demandas”, ressaltou o prefeito.

O ex-prefeito e atual secretário Executivo, Rodrigo Neves, destacou os investimentos realizados no bairro nos últimos anos.

“Esse é um dia especial, pois estamos iniciando mais uma edição do Prefeitura Móvel, uma iniciativa que visa aproximar mais a prefeitura do cidadão, para ouvir sugestões, cobranças, críticas construtivas, mas sobretudo prestar serviços à população. Nós fizemos muita coisa no Fonseca nos últimos anos, como o Ciep Anísio Teixeira, que ficou abandonado muitos anos e nós o municipalizamos. O local hoje é um grande espaço de convivência e educação da juventude. Podemos falar também do Getulinho, que ficou fechado por tanto tempo e hoje é uma referência pediátrica, com mais de um milhão de atendimentos. Também construímos seis escolas no Fonseca”, citou.

O presidente da Associação da Vila Ipiranga, Carlos André Praxedes, esteve no local para falar sobre algumas demandas.

“Vim para requerer algumas demandas relacionadas a obras, como questões de iluminação. É uma grande oportunidade podermos falar diretamente com a Prefeitura como estamos fazendo hoje aqui. Fui atendido muito rapidamente. Achei a iniciativa, o atendimento e o acolhimento muito bons", disse.

Logo nas primeiras horas desta segunda-feira (27), mais de 30 pessoas já haviam sido atendidas com 50 demandas cadastradas. Além de atendimento à população sobre questões de dúvidas ou demandas, o Prefeitura Móvel também oferece serviços relacionados ao Procon com distribuição da cartilha de direitos do consumidor. No local, também é possível ter acesso aos serviços de saúde com aferição de pressão arterial, glicemia, testes IST, testes de Covid-19 e distribuição de preservativos e de kits de saúde bucal.

Entre as agendas da semana, o prefeito deverá visitar alguns pontos do bairro, como unidades de saúde e de educação, além de reunião com diretoras de escolas da região.