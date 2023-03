Maricá recebe do Estado novas ambulâncias do SAMU

As ambulâncias do SAMU oferecem suporte inicial à população em casos de urgência - Foto: Divulgação/Evelen Gouveia

A Prefeitura de Maricá recebeu nesta segunda-feira (27/03) duas ambulâncias para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que irão contribuir para o suporte qualificado a casos de urgência e emergência na cidade. As novas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) móveis foram entregues pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro no Hospital Dr. Ernesto Che Guevara, em São José do Imbassaí. Além disso, foram assinados dois protocolos de intenção para a construção de um batalhão da Polícia Militar e de um novo posto do Detran no município.

A iniciativa integra o projeto "SAMU 100% RJ", com a destinação de 249 veículos para todos os 92 municípios do estado, um investimento de R$ 87 milhões. O SAMU funciona 24 horas nos quatro distritos da cidade e tem bases no Centro e em Itaipuaçu, atendendo chamados pelo 192. O serviço desloca veículos tripulados por equipe capacitada para atender às ocorrências, seja em residências, locais de trabalho e vias públicas, com a atuação de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e condutores socorristas. Somente em 2022, os profissionais do SAMU realizaram 4.832 atendimentos em Maricá.

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, participou da cerimônia de entrega e visitou as instalações do hospital. Durante a passagem, ele destacou a importância das novas ambulâncias para o município, que ampliam a frota do SAMU.

“É uma alegria estar numa cidade que tenho um carinho enorme, principalmente fazendo essa entrega à população. Somos um só estado e governamos para todos, nos unindo para levar desenvolvimento a 17 milhões de pessoas no Rio de Janeiro. Maricá é uma das cidades que mais cresce no estado, tendo papel fundamental na região, e a entrega das ambulâncias do SAMU é de suma importância para os moradores”, afirmou.

O prefeito de Maricá, Fabiano Horta, garantiu que os novos veículos serão essenciais para oferecer atendimentos mais rápidos e efetivos aos casos de urgência. “Esse é um momento que representa conquistas e a luta permanente por uma saúde melhor em Maricá e na região. Agradeço ao governador por criar pontes para o desenvolvimento, trazendo novos veículos que representam a força e a vitalidade do SAMU. Por trás do piscar das luzes da ambulância, há um socorro imediato que fará com que milhares tenham acesso a atendimento de qualidade, rápido e eficiente. Com isso, mostramos que defendemos a natureza pública do cuidado”, ressaltou.

Assistência ágil e de qualidade

As ambulâncias do SAMU oferecem suporte inicial à população em casos de urgência e, havendo necessidade, encaminham o paciente para as unidades de saúde de referência. Isso inclui o Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no Centro, a UPA de Inoã, a Unidade de Pronto Atendimento Municipal (UPAM) Santa Rita, em Itaipuaçu, e o Hospital Dr. Ernesto Che Guevara — apenas em quadros de lesões físicas de média a alta complexidade, que caracterizam trauma.

A secretária de Saúde, Solange Oliveira, pontuou o papel fundamental dos novos veículos para fortalecer o SAMU, ajudando a agilizar o atendimento e simbolizando mais avanços para a área na cidade. “Receber novas ambulâncias para o SAMU é essencial para levarmos assistência rápida e de qualidade a toda população. Maricá é uma cidade com grande dimensão territorial e cortada por uma rodovia, por isso as UTIs móveis auxiliam a socorrermos efetivamente ocorrências nos quatro distritos, um atendimento que faz a diferença e salva vidas”, reforçou.

Hospital Dr. Ernesto Che Guevara conta com estrutura de ponta

O Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara foi inaugurado em maio de 2020, em um período dedicado ao atendimento de pacientes com Covid-19. Mais de 3.300 pessoas com a doença passaram por cuidados na unidade, que foi fundamental para salvar vidas. Desde julho de 2022, o hospital iniciou uma nova etapa e passou a ser a referência em cirurgias eletivas na cidade, realizando mais de 2.500 operações de diversas especialidades até o momento, o que contribui para reduzir a fila de espera do Sistema Único de Saúde (SUS).

A unidade hospitalar possui 107 leitos, entre Centro de Terapia Intensiva (CTI) clínico e cirúrgico, enfermarias clínicas e cirúrgicas, além de salas amarelas adulto e pediátrica. Desde a sua inauguração em 2020, já foram mais de 6.500 pessoas internadas no Hospital Che Guevara e cerca de 6 mil atendimentos foram realizados nos ambulatórios pré-cirúrgicos.

Em fevereiro, foram iniciados os atendimentos no setor de trauma do Hospital Che Guevara, serviço direcionado às pessoas com lesões físicas de média a alta complexidade que chegam à unidade de ambulâncias do SAMU, do Corpo de Bombeiros e das unidades da Rede de Urgência e Emergência da cidade. Além disso, há um moderno centro de imagem na unidade, onde já foram feitos mais de 40 mil exames, entre tomografias, radiografias, ecocardiogramas e ultrassonografias.

Novo posto do Detran

Na nova unidade, localizada no bairro São José do Imbassaí, à beira da Rodovia Amaral Peixoto, em Maricá, serão centralizados todos os serviços do Detran no município, entre eles vistoria de veículos, identificação civil, habilitação, provas práticas e teóricas de direção, e Ciretran. A previsão é que as obras estejam concluídas até maio. "A nova unidade vai contribuir para dar mais qualidade ao atendimento prestado ao cidadão de Maricá. É um local bastante acessível, de fácil para o usuário dos serviços do Detran, à beira da rodovia”, disse o presidente Adolfo Konder.