Dados da Fiocruz apontam aumento de síndrome respiratória causada por Covid no Brasil

Dados do último Boletim InfoGripe da Fiocruz, divulgados nesta segunda-feira (27), apontam para o avanço de casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) causados por Covid-19 pelo país, em especial entre adultos e idosos. De acordo com o relatório, na tendência de longo prazo (últimas seis semanas), há crescimento, e na de curto prazo (últimas três semanas), estabilidade. Os dados se referem ao período de 5 a 11 de março.

O estudo também aponta que 18 estados apresentam sinal de crescimento de SRAG na tendência de longo prazo: Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

No Amapá, Ceará, Pará, Rio de Janeiro e São Paulo, há sinal de crescimento de SRAG em todas as faixas etárias. Na Bahia, Paraná e Rio Grande do Sul, verifica-se o início de aumento na população acima de 60 anos, além de manutenção do aumento de casos em crianças pequenas. No Amazonas, foi registrado crescimento associado à Covid, além de aumento simultâneo de influenza A, embora em menor intensidade.