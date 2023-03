Semana tem previsão de céu nublado e chuva para o Rio de Janeiro

A chegada de uma frente fria, nesta segunda-feira (27), causou mudanças nas condições climáticas na cidade do Rio de Janeiro. Segundo o Alerta Rio, a passagem de uma massa de ar frio pode trazer chuva ao município durante toda a semana.

No dia de hoje, o sistema já registrou chuvas nos bairros do Recreio dos Bandeirantes, Campo Grande, Sepetiba, Jacarepaguá, Centro, Barra da Tijuca, Alto da Boa Vista, Anchieta, Rocinha e Mendanha.

De acordo com o Centro de Operações do Rio, entre a noite desta segunda e a madrugada de terça-feira (28) a chuva poderá ser pontualmente forte em alguns pontos. Na terça-feira (28), o tempo ficará instável, com previsão de chuva fraca a moderada.

Entre a quarta (29) e sexta-feira (31), ventos em altos níveis da atmosfera deixarão o tempo instável, com previsão de pancadas de chuvas rápidas e isoladas nos períodos da tarde e noite. As temperaturas ficarão entre a máxima de 34º C e a mínima de 19º C.