Mulher de 28 anos mata em seis pessoas em escola em Nashville, EUA

Ataque nos Estados Unidos terminou com a morte de seis vítimas e a assassina - Foto: Reprodução

Ataque nos Estados Unidos terminou com a morte de seis vítimas e a assassina - Foto: Reprodução

Uma mulher de 28 anos invadiu uma escola, nesta segunda-feira (27), em Nashville, no estado do Tennessee, nos EUA, e matou três crianças e três adultos, usando uma arma de fogo. A criminosa morreu depois de trocar tiros com a polícia local.

Inicialmente, as autoridades acreditavam que a assassina parecia ser uma adolescente, mas após apuração mais detalhada foi confirmado que se tratava de uma mulher adulta. A atiradora foi encontrada no segundo andar da escola com dois fuzis e uma pistola.

Ao chegarem no local, os policiais ouviram tiros e localizaram a criminosa. Durante confronto com a polícia, a atiradora foi atingida e morreu.

O porta-voz da Polícia Metropolitana de Nashville, Don Aaron, informou que as vítimas crianças tinha 9 anos de idade. Não há informações sobre o motivo do ataque ou se a atiradora tinha alguma conexão com a escola.

As autoridades estão investigando o caso e prestando apoio às famílias das vítimas.

Também nesta segunda-feira, um adolescente fez uma ataque em uma escola em São Paulo. Usando uma faca, o garoto matou uma professora e feriu outros alunos da unidade de ensino.