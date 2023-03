Agentes realizam limpeza em ponto de encontro de moradores de rua na Alameda

Ação aconteceu próximo ao Ponto Cem Réis, no Fonseca - Foto: Layla Mussi

Ação aconteceu próximo ao Ponto Cem Réis, no Fonseca - Foto: Layla Mussi

Agentes das Secretarias de Assistência Social e Conservação participaram, na tarde desta segunda-feira (27/03), de uma limpeza em um ponto de encontro de pessoas em situação de rua na Alameda São Boaventura, no Fonseca, em Niterói.

Dois assistentes socais, apoiados por outros dois profissionais em veículo do Serviço Especializado em Abordagem Social, estiveram no local, junto com cinco agentes de Conservação. O ponto fica abaixo da rampa de acesso à Ponte Rio-Niterói, próximo ao Ponto Cem Réis.

Segundo os profissionais, a região costuma receber ocasionalmente ações do tipo. "Aqui é um dos [pontos] mais tranquilos. Tem locais em que precisamos retirar seis, sete caminhões de lixo. Aqui, os moradores trabalham com reciclagem, não deixam tanta sujeira acumulada", explica o assistente social Victor Martins.

Ainda de acordo com o órgão, há a previsão de uma ação de limpeza em outra localidade no bairro em breve. O outro ponto é conhecido pela presença por abrigar usuários de drogas e a ação deve contar coma presença de policiais e agentes de segurança pública, além dos órgãos responsáveis pela higiene.