Hospital Alberto Torres e UPA imunizam funcionários contra variantes do coronavírus

O Núcleo de Vigilância Hospitalar (NVH) do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) e a UPA do Colubandê, em São Gonçalo, prossegue durante toda esta semana imunizando os seus funcionários contra as variantes do coronavírus. Profissionais da área da saúde estão entre os grupos prioritários para receber a vacina bivalente.

"A vacinação é de extrema importância, principalmente para os profissionais e colaboradores da área da saúde que lidam diariamente com pacientes e pessoas com síndromes respiratórias. Todos os nossos funcionários estão sendo imunizados contra a Covid-19 desde o início da pandemia. Nosso objetivo sempre foi a proteção deles e dos seus familiares", garantiu o diretor do Complexo de Saúde Alberto Torres, Raphael Riodades,

As doses das vacinas foram disponibilizadas pela Prefeitura de São Gonçalo, através da secretaria de Saúde, e estão sendo aplicadas nas salas de imunização das unidades, que são administradas pelo Ideas em parceria com o Governo do Estado.

“Mais uma vez o hospital faz um chamamento para a vacinação. Isso só demonstra o respeito e a preocupação com os profissionais da área da saúde. Estamos na linha de frente, todos, sem exceção, e isso nos ajuda a enfrentar os desafios do dia a dia", garantiu um grupo de enfermagem do Heat.

A bivalente é uma versão atualizada da vacina usada na campanha de vacinação iniciada em 2021 (monovalente). Ela foi elaborada com base na variante original do coronavírus (o SARS-CoV-2) e na variante Ômicron, que é atualmente a de maior circulação.

Para receber essa dose, a pessoa precisa ter concluído, pelo menos, o esquema primário da vacinação contra covid-19, composto pelas duas primeiras doses ou dose única. A última dose recebida deve ter sido feita há, pelo menos, quatro meses.