Quase 70% dos consumidores pretendem presentear alguém na Páscoa, diz pesquisa

Pesquisa do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ) feita nos dias 17, 20 e 21 de março, com 800 consumidores da cidade do Rio de Janeiro, mostra que 69,5% dos entrevistados pretendem presentear alguém na Páscoa. 27,5% não devem comprar nada e 3% ainda não sabem.

Dos consumidores que pretendem presentear alguém, o ovo de Páscoa vem em primeiro (59,6%), seguido do bombom (37,8%) e barra de chocolate (24,1%). De acordo com a sondagem, a movimentação financeira é estimada em R$ 408 milhões, com gasto médio de R$ 106 na compra dos presentes.

Dos entrevistados, 86,9% disseram que pretendem comprar os presentes em lojas físicas, 7,9% em lojas virtuais e 4,5% em ambos. Não tem ninguém, não tem hábito e falta de dinheiro são os principais motivos dos consumidores que não pretendem presentear nesta Páscoa.

