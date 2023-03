MPRJ denuncia motorista de aplicativo que atropelou passageira em Niterói

De acordo com a denúncia, o crime aconteceu após Nely e sua irmã se desentenderem com Mauro, que é motorista de aplicativo - Foto: Divulgação/Agência Brasil

De acordo com a denúncia, o crime aconteceu após Nely e sua irmã se desentenderem com Mauro, que é motorista de aplicativo - Foto: Divulgação/Agência Brasil

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Niterói, denunciou, no dia 16 de março, Mauro Sergio Pires Nader por tentativa de homicídio qualificado (motivo torpe e impossibilidade de defesa) de Nely de Souza Boechat. O crime aconteceu no dia 15 de fevereiro, no bairro Fonseca, em Niterói.

De acordo com a denúncia, o crime aconteceu após Nely e sua irmã se desentenderem com Mauro, que é motorista de aplicativo. Ao embarcarem no veículo, o acusado começou a reclamar que a vítima e sua irmã não estavam no local demarcado pelo gps do aplicativo. Elas rebateram a fala dizendo que estiveram, sim, o tempo todo, no local indicado.

Com isso, iniciou-se uma discussão entre os três e Mauro decidiu que não continuaria mais a viagem. Nely e a irmã saíram do veículo, mas perceberam que a corrida não tinha sido cancelada. Quando questionaram sobre o encerramento da viagem, Mauro disse que elas deveriam cancelar e que tudo estava sendo gravado e seria reportado à plataforma.

A discussão continuou, e Nely avisou que chamaria a Polícia Militar para resolver o caso. Nesse momento, a vítima parou na frente do carro de Mauro para impedi-lo de partir, mas, conforme o inquérito policial relatou, o acusado arrancou com o carro assim que o sinal abriu e passou por cima de Nely. Não satisfeito, Mauro ainda deu ré e passou novamente por cima da vítima.

A denúncia, oferecida junto à 3a Vara Criminal de Niterói, ressalta que Mauro atropelou Nely na tentativa de matá-la, agindo de forma cruel. A ação causou diversos ferimentos e traumas graves na vítima que só não morreu porque foi socorrida rapidamente pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar.