Niterói inaugura nova praça no bairro Santo Antônio

O prefeito de Niterói, Axel Grael, esteve, ontem (26), na Região Oceânica para inaugurar a nova Praça de Espanha, no bairro Santo Antônio, em Piratininga. A obra, que faz parte de um conjunto de intervenções que a Prefeitura vem fazendo na região, durou quatro meses e teve investimento de cerca de R$300 mil.

A praça foi toda revitalizada, recebeu pavimentação e pintura, implantação de rampas de acesso, corrimão para as escadas e guarda-corpos, academia da terceira idade, brinquedos novos, grama sintética e gramado natural. O local também ganhou áreas de convivência com mesas e bancos, pergolados e teve a iluminação toda refeita.

Axel Grael ressaltou que esta é mais uma entrega de um conjunto de intervenções feitas no bairro do Santo Antônio.

“Em 2013, quando o ex-prefeito Rodrigo Neves assumiu e eu era vice-prefeito, 85% dos bairros da Região Oceânica não tinham pavimentação e drenagem. Hoje temos cerca de 220 ruas entregues e mais 200 ruas sendo drenadas e pavimentadas. E o Engenho do Mato também está recebendo uma grande obra de melhorias. A inauguração desta praça é mais um passo para este grande projeto que temos para a Região Oceânica de Niterói”, afirma o prefeito.

O presidente da Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa), Paulo César Carreira, explica que a obra teve como objetivo levar conforto e qualidade de vida aos moradores e frequentadores da praça.

“É com muita alegria que entregamos mais um equipamento de lazer para o bairro. Quando executamos as obras de drenagem e pavimentação da região, mapeamos as necessidades de áreas de lazer de cada equipamento do bairro. Aqui na Praça de Espanha o projeto teve como objetivo trazer mais conforto e qualidade de vida para os moradores locais”, explica o secretário.

O secretário de Administração da Região Oceânica, Binho Guimarães, comemora a obra que transformou o local em um novo espaço de convivência para a área.

“Aqui era um local que não tinha muito uso, que as pessoas não frequentavam. Agora, esse é um novo espaço de convivência que a comunidade já está se apropriando. Nossa ideia é trazer junto do espaço as políticas sociais, como já estamos fazendo na Praça do Descobrimento, com as aulas gratuitas de basquete”, adianta Binho.

O motorista Rozan Azevedo, de 38 anos, é pai de Alice, de 3 anos, e de Olívia, de 7, e morador do entorno da praça e acredita que a obra fez muita diferença no local.

“Ficou muito melhor. Antigamente a praça vivia cheia de lixo, largada e agora está melhor. As minhas filhas estão aproveitando bem mais o local e venho com elas com mais frequência”, conta.

A paisagista Claudia Félix, de 47 anos, morava no Bairro de Fátima e se mudou para o bairro de Santo Antônio há cerca de um ano.

“Nos mudamos para cá por conta das notícias de revitalização do local e vimos todo o processo de revitalização da praça. Era uma praça vazia que agora está sendo ocupada, por crianças, adultos, idosos etc. Aqui, estamos fazendo um vínculo de amizades com as pessoas do bairro, que antes não tínhamos”, conta ela, que é mãe de Catarina, de 10 anos, e Nicolas, de 6.

A entrega da Praça de Espanha aconteceu no ano em que o Clube Espanhol, que fica bem em frente ao local, celebra 59 anos. Um monumento espanhol que já existia na praça ficou intacto a pedido dos moradores e do Clube, que pretende fazer a restauração da peça.

A cerimônia contou com a presença dos secretários municipais de Obras e Infraestrutura, Vicente Temperini, e do Idoso, José Antônio Fernandez (Zaf); do cônsul-geral da Espanha no Rio de Janeiro, Angel María Vázquez Días de Tuesta; do presidente do Clube Espanhol de Niterói, Laurentino Nebra Catarino; do chefe do Escritório de Migrações e Seguridade Social do Rio de Janeiro, Julian Moya Tarancon; e da diretora do Clube Espanhol, Marita de Sá; entre outras autoridades.