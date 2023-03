Depois de 'Espraiado de Portas Abertas', o 'Curta Itaocaia' é o novo circuito rural de Maricá

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Promoção e Projetos Especiais, realizou neste domingo (26/03) o evento piloto de circuito rural de Itaipuaçu, o “Curta Itaocaia”, idealizado nos mesmos moldes do tradicional Espraiado de Portas Abertas. Onze estabelecimentos participaram dessa primeira edição.

“Eu considero essa iniciativa essencial, porque a gente já existe há quase três anos. Começamos com a pandemia no nosso quintal e hoje temos um sítio, mas a população de Maricá ainda não conhece a gente. Trazemos sempre pessoas de fora e acreditamos que, com esse evento, o pessoal da cidade vai nos conhecer”, avaliou a proprietária do Império Costelaria, Ivana Braga.

No Pomar da Gratidão, além de apreciar uma deliciosa feijoada, quem passava pelo local encontrava uma feirinha com artesanato e diversos produtos mineiros comercializados pela Danielle Peixoto, 36 anos.

“Eu sou de São Gonçalo e participo de muitas feiras. Numa delas, uma cliente aqui de Maricá me falou desse espaço. Agora ela me convidou para esse segundo evento. Vou voltar sempre porque aqui é uma casa acolhedora e já tenho clientes tanto em Itaipuaçu, como em Maricá. Entrego sempre em Inoã”, contou Danielle, que vendia produtos como: licor, cachaça, biscoito amanteigado, desidratado de queijo com goiabada, geleias com molho defumado, torresmo e as pastas de truta, muito comuns em Penedo e Paraty.

A proprietária do espaço holístico, Barbara Formiga também falou sobre a iniciativa da prefeitura em impulsionar o turismo rural no bairro. “É muito importante essa iniciativa porque a gente precisa de apoio. Hoje a prefeitura mandou o cantor, colocou tenda, imagina como estaria aqui com esse sol”, explicou Bárbara, que também conta um espaço para a parte espiritual, onde os visitantes podiam fazer seu mapa astral.

Teve ainda uma palestra sobre o simbolismo das chaves, barraquinha para a leitura da borra de café e outra para bioeletrografia digital e avaliação bioenergética, com mapa dos chakras (alinhamento), análise de energia (nível de estresse) e campo de energia (condição física, emocional e energética).

Na histórica Fazenda Itaocaia, além de uma feira de artesanato, era possível percorrer todo o espaço e conhecer a exposição permanente “Caminhos de Darwin”. Enquanto saboreavam um prato de strogonoff ou ravióli ao molho branco ou de sugo, os visitantes apreciavam a apresentação do cantor Thiago Dantas, com muita Música Popular Brasileira (MPB).

‘Eu sou morador de Maricá há 23 anos e trabalho com música na cidade há mais de 10, então eu vi o crescimento de Itaipuaçu, da noite aqui, que para mim é a melhor da cidade. Então, eu faço parte disso e ver esse evento acontecer e ser agregado a ele é maravilhoso. Um sentimento de dever cumprido”, disse Thiago, admitindo ter adaptado seu show para agradar a todos os gostos. “Mas quando eu estou com banda no meu show, toco mais rock, pop rock e reggae”, completou.

É importante destacar que o evento faz parte do Plano Municipal de Desenvolvimento Turístico Sustentável, o “Maricá 2030”, um trabalho desenvolvido por meio da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) com as secretarias de Turismo e de Promoção e Projetos Especiais.