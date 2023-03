Sobrevivente de família morta em acidente em Magé é extubado

O jovem Christian Lima Correa, de 16 anos, único sobrevivente do acidente envolvendo uma carreta e um carro de passeio que matou sete pessoas da mesma família na BR-493, permanece em estado grave no Centro de Terapia Intensiva do Hospital municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias, mas foi extubado na tarde de sábado (25), graças à "boa evolução nas últimas 48h", de acordo com o novo boletim médico.

O jovem sofreu politrauma, com sangramento intracraniano e lesão renal. Mesmo diante da melhora, ele ainda não tem previsão de alta. "Segue mantendo bom padrão respiratório com pouco menos de 24h após a extubação, tem boa saturação, está um pouco sonolento, mas desperta com estímulo verbal, interage com os examinadores, e obedece a comandos", diz o novo boletim médico.

Christian está internado desde o dia 18 e continua sendo acompanhado pelas áreas de cirurgia geral e neurologia. A avó, Valéria Correa, conta que o neto está consciente, abriu os olhos e está falando, mas pede que a corrente de oração continue.