Morre aos 84 anos o humorista Juca Chaves

O músico e compositor Juca Chaves morreu, na madrugada deste domingo, aos 84 anos. Ele estava internado no Hospital São Rafael, em Salvador.

"O Hospital São Rafael lamenta a morte do paciente Juca Chaves na noite deste sábado (25) devido a complicações de problemas respiratórios e se solidariza com a família e amigos por essa irreparável perda. O hospital também informa que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes", disse em nota.

O músico Jurandyr Czaczkes Chaves (Juca), nasceu no dia 22 de outubro de 1938 no Rio de Janeiro, mas vivia há algumas décadas na capital baiana.

Juca começou a carreira profissional em 1955, na TV Tupi, e chamava a atenção por um humor ácido e inteligente. Era músico, compositor, humorista e crítico.

Seus trabalhos eram cercados por críticas sociais, o que o fez perseguido pela ditadura militar, forçando-o a viver seis anos fora do país. Juca Chaves foi apelidado pelo poeta Vinícius de Moraes de "O Menestrel Maldito".

Em sua carreira, destacam-se músicas como 'Take Me Back to Piaui', 'A Cúmplice', 'Presidente Bossa Nova' e 'Menina'.

Em 2006, aos 67 anos, Juca Chaves tentou iniciar uma carreira política ao registrar candidatura ao Senado pela PSDC da Bahia.

Nos últimos anos, ele dividia em suas redes sociais seu posicionamento político e se mostrava um apoiador da Operação Lava Jato.

Juca era casado desde 1975 com Yara Chaves e deixa duas filhas, Maria Morena e Maria Clara.