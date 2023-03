Contratos para aquisição de imóveis do Minha Casa Minha Vida começam a ser assinados em Itaboraí

Durante todo esse sábado (25), os contemplados pelo Programa Minha Casa Minha Vida, do Residencial Viver Melhor Itaboraí, no Bairro Esperança, puderam dar mais um passo oficial em direção ao sonho da casa própria. Isso porque, a assinatura dos contratos com o Banco do Brasil começou a ser realizada para tornar oficial a propriedade do imóvel a quem compareceu na Secretaria Municipal de Habitação e Serviços Sociais, nos horários previamente anunciados.

Neste primeiro dia de assinatura, 300 pessoas compareceram ao local. A secretária municipal de Habitação e Serviços Sociais, Sheila Rodrigues, falou sobre a importância dessa etapa para os beneficiários.

"Primeiramente é relevante falar da importância desse momento, que é a penúltima etapa para a entrega das chaves e é muito importante que isso tenha sido feito aqui na secretaria, porque a gente pôde dar um pouco mais de comodidade e contato humano para as pessoas. O atendimento superou nossas expectativas e foi bem rápido e dinâmico", disse a secretária.

Vale reforçar que o segundo dia das assinaturas dos contratos acontecerá na próxima segunda-feira (27), das 8h às 17h, com horários específicos para cada bloco. Os contemplados deverão comparecer à sede da secretaria para essa oficialização, portando identidade e CPF. Os candidatos que não comparecerem no dia previsto nesta convocação ficarão impedidos de passarem para a próxima etapa do programa e terão o benefício cancelado, sendo substituídos por beneficiários da lista de suplentes.

Para reduzir o tempo de espera e evitar intercorrências, a secretaria optou por dividir os atendimentos em blocos e horários. Na segunda-feira (27), das 8h às 12h, o atendimento será destinado para os beneficiários do lote 2, dos blocos 1 a 8, e das 13h às 17h, o lote 2, dos blocos 9 a 15.

Mãe de três filhos, Joyce Nascimento é uma das contempladas e muito em breve terá uma casa para chamar de sua. A jovem de 27 anos falou sobre a rapidez no atendimento e a emoção desse momento tão importante para toda a família.

"O atendimento foi mais rápido do que eu esperava. Mas cheguei aqui e logo fui chamada e já assinei o contrato. Muito rápido. Estou feliz demais, porque tem coisas que é difícil da gente conseguir. Tem tanta gente na fila, e eu consegui", expressou Joyce.

A listagem com os contemplados foi publicada na edição da última quarta-feira (22), no Diário Oficial da Prefeitura de Itaboraí, no link https://do.ib.itaborai.rj.gov.br/edicoes/2023/2023-03-22.pdf

O empreendimento Residencial Viver Melhor Itaboraí conta com 3 mil apartamentos divididos. Possui área comum, salão de reuniões, quadra poliesportiva, área com brinquedo e estacionamento. O condomínio também conta com unidades adaptadas para pessoas com deficiência. Cada imóvel tem sala, cozinha, banheiro, dois quartos e área de serviço.

Essas unidades habitacionais foram construídas por meio de parceria entre os governos federal e municipal. Os imóveis vão atender famílias de baixa renda, que recebem até R$1,8 mil e que já realizaram cadastro na Secretaria Municipal de Habitação e Serviços Sociais.

Serviço:

Assinatura de contratos

Data: 25 e 27 de março

Horário: 8h às 17h

Local: Secretaria Municipal de Habitação e Serviços Sociais

Endereço: Rua Antônio José Marins, 256 – Centro, Itaboraí