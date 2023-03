Um dos principais pesquisadores do IBGE, Pedro Pinchas Geiger completa 100 anos

O geógrafo marxista Pedro Pinchas Geiger completou 100 anos de vida, no dia 1º de março deste ano. Em mais de seis décadas de trabalho, alguns deles na pesquisa de campo, Geiger, que começou a carreira no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ajudou a desvendar regiões do país e criou uma nova forma de fazer geografia.

Ao entrar no instituto, com apenas 20 anos, o jovem, que era um admirador das teorias marxistas, encontrou um campo fértil para suas ideias. Um dos primeiros trabalhos foi uma excursão à região do Jalapão, na década de 1940, quando, montado num burrico, percorreu picadas munido de bússola, barômetro e podômetro. A experiência valeu um susto. Numa tarde, viu-se perdido e descobriu que o burrinho conhecia a chapada. Foi o início de um belo estudo sobre a área, nunca publicado.

Já na década de 1960, sua capacidade de criar métodos de estudo lhe rendeu novo cargo. Preocupado com a forte onda migratória do Nordeste para o Sul Maravilha, o presidente Jânio Quadros encomendou a seus especialistas uma análise do fenômeno. Pedro foi convidado a participar do grupo e teve uma ideia: por que não ir até o Campo de São Cristóvão, reduto nordestino no Rio, e percorrer as hospedarias do entorno para verificar nos livros de entrada de onde vinham aqueles trabalhadores?

Em uma de suas entrevistas, Geiger afirmou que "Na época, eles só estudavam aves e plantas e tinham estatísticas de números de suicídios".

Após se aposentar do IBGE, em 1984, o geógrafo deu aulas na UFRJ, UFF e Uerj e lecionou em universidades do exterior.

Inovador

Pedro Geiger é um dos pioneiros dos estudos da geografia social. Famosos, seus trabalhos são citados até hoje. Ele criou uma divisão geoeconômica do Brasil em três regiões e publicou o livro considerado um clássico para quem quer entender o país, “Evolução da rede urbana brasileira”, escrito a convite do amigo Darcy Ribeiro.

História

Pedro Pinchas Geiger nasceu em 1º de março de 1923, na cidade do Rio de Janeiro. Graduou-se em Geografia pela Faculdade Nacional de Filosofia e na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) concluiu o Doutorado, em 1970.

Ele se especializou em geografia urbana e industrial e é considerado um dos principais pesquisadores da segunda geração do Conselho Nacional de Geografia do IBGE, onde ingressou em 1942.

O geógrafo possui uma valiosa produção com mais de 70 títulos, entre livros e artigos em revistas especializadas. Na década de 1970, engajou-se no movimento chamado Geografia Quantitativa, que vigorou fortemente no IBGE e no Departamento de Geografia da Universidade Estadual Paulista – UNESP de Rio Claro. Após aposentar-se, em 1984, intensificou suas atividades acadêmicas como Professor Visitante na Universidade Federal do Rio de Janeiro (1994-1995).