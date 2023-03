Shows do Coldplay no Rio: tudo o que você precisa saber!

Coldplay retorna ao Rio de Janeiro com três datas da turnê Music of the Spheres - Foto: Reprodução

A banda britânica Coldplay retorna ao Rio de Janeiro com três datas da turnê Music of the Spheres. Com ingressos esgotados, o grupo, liderado pelo vocalista Chris Martin, se apresenta neste sábado (25/03), domingo (26/03) e terça-feira (28/03), no Estádio Nilton Santos (Engenhão), na Zona Norte do Rio.

Confira abaixo um guia de informações e detalhes essenciais para não passar perrengue:

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO

Abertura dos portões: 17h

Show Claraxsofia: 18h45

Show Chvrches : 19h45

Show Coldplay: 21h

TRANSPORTE

SuperVia

A SuperVia preparou um esquema especial para os dias de show. Para a ida ao evento, nos dias 25 e 26 (sábado e domingo), haverá viagens extras saindo da Central do Brasil para a estação Olímpica de Engenho de Dentro, entre 17h e 20h, com partidas a cada 30 minutos. No dia 28 (terça-feira), as partidas especiais começam às 17h30. Todas essas viagens serão diretas. Ou seja, o trem sai da Central do Brasil com desembarque somente na estação Olímpica de Engenho de Dentro.

Após o término do show, o público também poderá contar com trens extras no sentido Central do Brasil, Santa Cruz e Japeri. O Japeri fará o serviço “expresso”, parando em Madureira e Deodoro. Já o Santa Cruz fará serviço de parador, atendendo as estações do ramal Deodoro.

Para o passageiro que não tem o cartão RioCard e quer adquirir o bilhete da SuperVia, a concessionária recomenda que os interessados comprem de forma antecipada em qualquer estação de trem.

ACESSO DO PÚBLICO

A leitura de ingresso e divisão de público por setor será feita nos portões de acesso seguindo as seguintes ordens:

Pista Premium: Entrada Norte (Rua das Oficinas, 125)

Pista Comum: Entrada Sul (Rua Arquias Cordeiro, 1396)

Camarote Oeste, Cadeira Superior e Inferior Oeste: Entrada Oeste (Rua José dos Reis, 359)

Cadeira Superior e Inferior Leste: Entrada Leste (Rua Dr. Padilha, 164)

Camarote Leste: Entrada pelo Edifício Garagem

BILHETERIA

As bilheterias estão localizadas na Rua das Oficinas e na Rua Dr. Padilha, 164.

OBJETOS PROIBIDOS

– Câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável;

– Go-Pro (Ou similares);

– Tablets;

– Cartazes de qualquer tipo;

– Guarda-chuvas;

– Bebidas alcoólicas;

– Materiais ou objetos que possam causar ferimentos; – Armas de fogo ou branca de qualquer espécie;

– Copos de vidro ou qualquer outro tipo de embalagem; – Fogos de artifício;

– Papel em rolo, jornais e revistas;

– Bandeiras e faixas com mastro;

– Capacetes de motos ou similares;

– Correntes, cinturões e pingentes;

– Roupas ou acessórios com partes pontiagudas que podem machucar;

– Drogas ilegais, substâncias tóxicas, medicamentos sem receita médica ou produtos compartilhados com outras pessoas por motivos médicos. Quem precisar Levar os medicamentos, deve apresentar receita médica em seu nome;

– Desodorante, cosmético ou perfume em recipientes com volume superior a 90 ml;

– Materiais destinados à fabricação de bombas ou que possam causar incêndios;

– Lasers, walkie-talkie e drones;

– Pistolas de água, cadeiras, panfletos e adesivos;

– Animais – exceto cães guias identificados e acompanhados de portadores de deficiência visual;

– Utensílios de armazenagem;

– Cadeiras ou bancos;

– Bastão para tirar foto;

– Buzinas de ar;

– Mochilas ou bolsas maiores do que 20x30cm;

– Outros objetos que possam causar riscos, dano ou importunação estão sujeitos ao critério da produção, segurança e policiamento no local.

*O portador do ingresso será submetido a inspeções e revistas corporais.

**Os objetos não autorizados serão descartados.

***O evento não possui guarda-volumes.

SERVIÇOS E INFORMAÇÕES

Alimentação – Haverá setores e pontos de vendas de lanches diversos e bebidas, inclusive destiladas;

Banheiros – As áreas de público estarão equipadas com banheiros femininos, masculinos e para pessoas com deficiências em quantidade adequada ao número;

Atendimento médico: serão três postos médicos, ambulâncias, equipe médica e leitos.

Sinalização Visual: O evento será sinalizado visualmente com placas posicionadas em locais estratégicos dentro e fora do espaço, incluindo acessos, bilheteria, banheiros, bares, postos médicos e saídas de emergência.

DICAS

– Dê preferência ao transporte público;

– Saia com pelo menos 02 horas de antecedência e verifique eventuais vias que estarão bloqueadas para o evento;

– Use roupas leves e hidrate-se bem.

SERVIÇO

Coldplay – Music of the Spheres

Produção: Live Nation

RIO DE JANEIRO

Datas:

25 de março de 2023 (sábado) – Esgotado

26 de março de 2023 (domingo) – Esgotado

28 de março de 2023 (terça-feira) – Esgotado

Horário Coldplay: 21h

Local: Estádio Nilton Santos Engenhão

Endereço: R. José dos Reis, 425 – Engenho de Dentro, Rio de Janeiro – RJ

Classificação etária: 15 anos. Menores de 05 a 14 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.