Covidímetro: São Gonçalo está na fase amarelo 2

São Gonçalo está com médio risco de transmissão do coronavírus, na fase amarelo 2 do covidímetro. Na avaliação da semana entre os dias 12 a 18 de março, a cidade obteve 12 pontos nos índices que medem a contaminação pelo coronavírus, contabilizando na variação de óbitos, na de pacientes internados e na porcentagem dos casos da covid-19 notificados.

Na semana epidemiológica 11/2023, os indicadores apontaram 19% de ocupação de leitos de UTI adulto (0 ponto). A ocupação de leitos de enfermaria ficou em 0% (0 ponto). A variação de óbitos pelo coronavírus ficou com 0,5 (2 pontos). A variação de pacientes internados ficou em 0,6 (2 pontos). E, por último, a porcentagem dos casos da covid-19 notificados ficou com 8 pontos.

Para ter a fase de risco determinada são avaliados os cinco indicadores: capacidade de leitos de UTI, capacidade de leitos de enfermaria, variação de óbitos por covid-19, variação de novos casos e variação de pacientes internados. Dependendo dos números do sistema municipal de saúde, o município vai contando pontos. Com o total, a cidade é colocada em uma fase.

São seis fases de avaliação da contaminação: verde (fase normal controlado, de 0 a 4 pontos), amarelo 1 (fase 1, de 5 a 9 pontos, baixo risco), amarelo 2 (fase 2, de 10 a 19 pontos, médio risco), laranja (fase 3, de 20 a 29 pontos, alto risco), vermelho 1 (fase 4, de 30 a 39 pontos, muito alto risco) e vermelho 2 (fase 5, mais de 40 pontos, risco extremo).

A Secretaria de Saúde orienta que o gonçalense deve manter os hábitos de lavar as mãos ou higienizar com álcool em gel, além de manter o esquema vacinal em dia. Toda a população com mais de seis meses pode ser vacinada contra o coronavírus.