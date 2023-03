Enel e IED Rio realizam oficina upcycling neste sábado

No próximo sábado (25), a partir das 10h, a Enel Distribuição Rio promove, em parceria com o Istituto Europeo di Design (IED), a oficina Upcycling para grupos produtivos de São Gonçalo e Niterói apoiados pela distribuidora. Com programação desenvolvida pelo IED Rio, o evento será realizado na sede da instituição no Consulado da Itália, na capital fluminense, com a intenção de estimular a ressignificação e a circularização na produção de moda, com base no conceito de upcycling, buscando a adaptar essas ideias ao contexto socioeconômico brasileiro.

Durante o festival ID Rio deste ano, o IED exibiu a Coleção Energia – confeccionada com insumos de uniformes de eletricistas da Enel – e o programa Enel Compartilha Empreendedorismo avaliou a necessidade de capacitar representantes de grupos produtivos apoiados pela distribuidora para que inovem na sua produção pela aplicação do conceito da circularização.

A designer de moda Sulamita Ferr, formada pelo IED Rio, apresentou peças feitas com resíduos têxteis de uniformes de trabalho de eletricistas da Enel em desfile colaborativo durante o festival. Macacões, faixas refletivas, coletes de segurança se transformaram em peças que poderiam facilmente ganhar as ruas e entrarem para o guarda-roupa de qualquer pessoa que goste de moda e sustentabilidade.

Desde 2010 o Enel Compartilha Empreendedorismo desenvolve e apoia projetos que potencializam o desenvolvimento econômico de pessoas e grupos de baixa renda ao estimular a formação de redes e associações produtivas comunitárias. O programa fornece aporte de estrutura e insumos para produção e comercialização de produtos, incluindo apoio na criação de canais de venda e gestão de mercado. Tudo com foco no respeito ao meio ambiente.

“Nossas ações de sustentabilidade estão alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e se concentram especialmente em três objetivos prioritários de promoção: Acesso à energia, Desenvolvimento Econômico e Social das Comunidades e Educação e Apoio as Comunidades Locais, comenta”, comenta Mariza Rocha, coordenadora do projeto Enel Compartilha Empreendedorismo.