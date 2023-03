Detro-RJ realiza operação para coibir transporte irregular no Corcovado

O Detro-RJ realizou uma operação na manhã desta sexta-feira (24) para coibir o transporte irregular de passageiros no Morro do Corcovado, um dos principais pontos turísticos da cidade do Rio. Durante a fiscalização, foram multados e apreendidos três táxis regulamentados pela Prefeitura do Rio que cobravam preço fechado para transportar turistas.

Os veículos foram abordados pelos fiscais enquanto passavam pelos acessos ao Morro do Corcovado, vindos dos bairros Santo Cristo, Copacabana, Barra da Tijuca e até do município de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. A ação contou com o apoio do Batalhão de Polícia Turística (BPTur).

Além dos táxis, dois veículos particulares sem autorização para transporte de passageiros também foram rebocados, enquanto outros 34 foram fiscalizados. Os valores cobrados pelos veículos irregulares variavam entre R$ 200 e R$ 450, com destinos que incluíam passeios turísticos pela cidade, deslocamentos entre bairros e até fretamentos intermunicipais.

Durante a operação, foi constatado que nenhum dos três táxis apreendidos utilizava o taxímetro, conforme exige a regulamentação. Entre os serviços irregulares oferecidos pelos taxistas, estavam um passeio turístico pela cidade por R$ 200; deslocamento entre Santo Cristo e Copacabana por R$ 250; e viagem da Barra da Tijuca até o Corcovado por R$ 300.

Já os dois veículos particulares rebocados não possuíam qualquer autorização ou cadastro para realizar transporte de passageiros. Um deles circulava entre Copacabana e Corcovado, cobrando R$ 200, e o outro foi flagrado fazendo fretamento intermunicipal entre o município de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, e o Morro do Corcovado, pelo valor de R$ 450.

O Detro-RJ informou que as ações de fiscalização vão continuar em todo o estado para coibir o transporte irregular de passageiros e garantir a segurança dos usuários.