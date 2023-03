Itaboraí anuncia implantação do ônibus gratuito para a população

O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, se reuniu com secretários municipais, vereadores e técnicos da Secretaria Municipal de Transportes (SEMTRANS), no salão nobre da Prefeitura de Itaboraí, para a apresentação do projeto que prevê a implantação das rotas do ônibus gratuito, que irá atender a população de Itaboraí. Todo o projeto foi elaborado pela equipe da SEMTRANS, levando em consideração a necessidade de deslocamento dos usuários.

Ao todo, cinco rotas estão previstas para circular na cidade, fazendo integrações entre o primeiro, o terceiro e o sétimo distrito do município. A ideia inicial é que os ônibus façam rotas diferentes dos transportes regulares, passando por dentro dos bairros e tornando a locomoção dos moradores mais acessível. O objetivo principal é possibilitar que a população tenha mais acesso aos órgãos públicos e serviços.

No encontro, o prefeito Marcelo Delaroli deu aval para as equipes continuarem trabalhando para tornar esse sonho realidade. O chefe do Executivo falou sobre o plano de ampliar ainda mais o serviço, que irá transformar o dia a dia da população.

"A gente não esconde o quanto se preocupa com as pessoas e o quanto a gente trabalha para cumprir aquilo que nos propomos a fazer. E hoje demos um passo fundamental para o nosso ônibus gratuito. Nós vamos começar com algumas linhas e, no futuro próximo, vamos conseguir implantar em outros locais, para ter 100% de cobertura da nossa cidade. Toda equipe fez um trabalho sensacional para que pudéssemos atender o maior número de pessoas possíveis. Quero dar os parabéns a toda equipe que trabalhou praticamente por dois anos ininterruptos para que pudéssemos tirar esse projeto do papel e colocar o ônibus de graça para a população, que foi uma promessa nossa. Vamos continuar trabalhando muito para transformar a nossa cidade", finalizou o prefeito Marcelo Delaroli.

O orçamento para realizar esse sonho foi estipulado e aprovado pela Câmara Municipal de Vereadores. O secretário municipal de Transportes, Heitor Baldow, destacou o objetivo do projeto, que foi pensado exclusivamente para toda a população e funcionamento da cidade.

"Pensamos nesse projeto com o intuito de facilitar a vida da população que muitas vezes precisa percorrer longos percursos para ter acesso ao transporte público. Com o ônibus gratuito o povo vai contar com mais mobilidade, através desse transporte que estará ligando a cidade”, frisou Heitor Baldow.

O modelo de administração será através de uma autarquia, que por definição é uma entidade de direito público, com autonomia econômica, técnica e administrativa, fiscalizada e tutelada pelo município, que irá contratar uma frota nova com ar condicionado, motorista e combustível para atender a população da cidade de forma gratuita. Como próximos passos, a equipe responsável pelo projeto fará alterações do Estudo Técnico Preliminar (ETP), com o que o prefeito solicitou, para que haja uma melhor prestação de serviço e mais munícipes sejam atendidos.

O secretário municipal de Governo, Pedro Ricardo Queiroz, deu mais detalhes sobre a elaboração do projeto e como será colocado em prática.

“A equipe acabou de desenvolver o estudo técnico preliminar, que baseia o termo de referência e o município já organizou o orçamento para que essa despesa se encaixe no orçamento de 2023. A previsão do impacto para 2024 também já foi feita e a nossa intenção é licitar dentro dos próximos dois ou três meses. Acredito que a gente possa se comprometer e com certeza até o fim deste ano as linhas vão estar em operação. Estamos trabalhando para fazer com que disputem a licitação, empresas que têm condições de prestar um bom serviço. Os veículos exigidos no edital são novos e com ar condicionado, então esse tipo de frota diminui a chance de quebra e avaria", explicou o secretário.